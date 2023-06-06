財政部昨（5日）公布今年3、4月期統一發票中獎清冊，一共開出19張千萬發票，最低消費金額是1元，引起熱烈討論，另一方面，此次也開出2張加油站的千萬發票，消費金額分別是100元及500元，獎落高雄與台南。

3、4月期千萬特別獎號碼為「20783987」共計有19張中獎，200萬特獎及中獎號碼為「0413585917」，共計有17張中獎，千萬大獎的超級幸運兒是在高雄市鳳山區中正西路的85度C消費1元就中獎。

此外，統一超商開出2張千萬發票，獎落南投信義鄉與雲林崙背鄉，全家也開出2張千萬發票，分別在屏東高樹鄉與台東鹿野鄉，萊爾富開出1張千萬發票，中獎地點是在屏東縣恆春鎮。

有趣的是，有2名幸運兒去加油站加油就中獎，一位是在高雄市岡山區的山隆加油站消費100元中獎，另一位則是在台南市南化區的中油消費500元，兩人都十分幸運。

財政部賦稅署提醒，112年3-4月期中獎統一發票領獎期間為112年6月6日至112年9月5日，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎期間領獎。

財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊。

財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊。