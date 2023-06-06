迎接盛夏到來，Nespresso 以加州的夢幻風情為靈感，推出7款夏日限量冰咖啡及風格配件，標榜刻劃加州夕陽歡愉氣息，在舌尖上重現加州慵懶美好的夏日風情。整體設計大量採用讓人回想起加州海岸線與日落時分的魔幻粉藍、粉綠、粉紅色調，打造充滿浪漫氛圍的視覺饗宴。

Nespresso並推出多款簡約時尚的配件，讓咖啡老饕感受滿滿加州風情的沉浸式咖啡儀式感。即日起購滿任120顆咖啡膠囊，即可獲得Nespresso風格水瓶（數量有限，贈完為止）；邀請咖啡愛好者在家打造夏日專屬冰咖啡特調，或搭配夏日風格水瓶開啟全新旅程。

每年夏季好評登場的Nespresso季節限定版冰咖啡即日起再次強勢回歸。廣受消費者熱愛的ORIGINAL系列清爽冰咖啡，單條10顆裝售價260元，濃醇冰咖啡單條10顆裝售價260元，以及具異國情調的椰香風情限量冰咖啡單條10顆裝售價260元 ，椰子風味完美融合烘焙香氣與焦糖香調，為夏日帶來清爽香甜風味。三款風味咖啡強勢回歸之外，VERTUO系列版本的冰咖啡也首度在台登場。

Nespresso全新登場的VERTUO冰咖啡，包含輕烘焙果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」，單條10顆裝售價350元，中烘焙具穀物木質香調的「馥緹冰咖啡單條10顆裝，售價380元，為喜愛大杯冰咖啡愛好者帶來口感濃郁的沁涼體驗。具熱帶風情與清爽椰香滋味的「椰香風情限量冰咖啡單條10顆裝售價380元，以及備受矚目、靈感來自西瓜清爽甜香的「沁涼西瓜風味限量冰咖啡單條10顆裝售價350元，沁爽多汁風味與細緻果香的輕焙阿拉比卡咖啡完美結合，好比盛夏夕陽與大海的完美相遇，為你帶來美好的夏日咖啡時光。

除7款夏季限定的冰咖啡膠囊，Nespresso VERTUO系列也首次推出以創新科技匠心打造的「冷萃感咖啡─濃郁強烈 」，單條7顆裝售價385元。Nespresso冷萃感咖啡以傳統冷萃咖啡的熱水悶蒸為靈感，透過VERTUO系統的條碼辨識技術打造最佳萃取參數，先以短時間高溫萃取出咖啡豆的風味，再以冷水低溫萃取減少苦韻，並釋放咖啡豆的細緻香氣；一鍵萃取，在家輕鬆復刻冷萃咖啡的濃郁強烈且純粹的口感。

除推出7款冰咖啡與冷萃感咖啡新品，Nespresso以加州夢幻為靈感推出一系列時尚精美配件，包含粉色系夢幻色調的隨行杯、風格水瓶等咖啡配件，除了是本季必備的時尚生活單品，也為Nespresso的冰咖啡帶來更豐富的體驗，讓咖啡愛好者們，不論在家或旅行過程中，都能感受滿滿加州風情的咖啡儀式感。