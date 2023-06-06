yoxi乘車派遣平台自6月起在雙北地區推出「尊榮多元」計程車服務，搭乘車款包括和泰集團代理豪華品牌Lexus全系列以及ALPHARD、bZ4X、CROWN、GRANVIA、SIENNA等TOYOTA高階車款。為了讓體驗質感再上一層，yoxi「尊榮多元」車款更配有Lexus專屬香氛。

和泰聯網表示，yoxi全部車輛皆為5年内新車，並由5星好評司機駕駛，以確保乘坐的舒適與安全。並且費率相對親民合理，免除出現驚人費率的疑慮；而yoxi「尊榮多元」車款配有的Lexus專屬香氛以檸檬、柑橘為基調，尾調結合溫暖的薰衣草以及具有淨化功能的檸檬百里香，打造優雅芬芳、舒適淨化的乘車氛圍。此外還提供充電服務，讓抵達目的地後，身體和行動裝置都獲得滿滿的能量。

為鼓勵體驗，yoxi「尊榮多元」推出雙重回饋，即日起至30日前輸入折扣碼「香香的車」即可兌換尊榮多元專屬8折優惠券5張（折抵上限30元）。此外，7月31日前搭乘尊榮多元即享「Lexus 專屬擴香禮盒」抽獎資格（市價1880元），每次搭乘都有1次抽獎機會。