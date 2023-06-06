英國每天花費600萬英（約2.29億元新台幣）為非法移民提供住宿，庇護系統不堪重負。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）周一（5日）表示，政府持續推進阻止非法移民乘坐小船，經英吉利海峽抵達英國的行動已經開始奏效，今年抵達英國的小船減少了20％，而他希望這一成果能夠緩解輿論對移民政策的批評。

從2020年開始，通過非法手段進入英國的阿爾巴尼亞人規模呈指數級增長。數據顯示，從2022年3月至2023年3月，向英國政府申請庇護的外國人中，來自阿爾巴尼亞的最多，共提交了1萬3700份申請。在這些提交申請的阿爾巴尼亞人中，有9400多人是通過穿越英吉利海峽抵達英國的非法移民。

據《路透社》報導，預計將帶領英國保守黨參加明年全國大選的蘇納克，在去年10月上台後提出的系列政見，其中包括承諾將「阻止船隻」穿越英吉利海峽。但保守黨黨員和英國公眾批評蘇納克行動不夠迅速，在去年抵英的非法移民人數創紀錄後，英國人提出了抗議。

蘇納克周一在新聞發布會上說，在他推出該計劃後的5個月裡，與去年相比，抵達英國的小船下降了20％，「自去年12月以來，我們每周都有航班遣返1800多名阿爾巴尼亞非法移民和外國罪犯」。

蘇納克還宣布，政府的下一步措施，將努力讓非法移民在秋季前，從昂貴的旅館轉移到其他地點。據英國內政部表示，英國每天花費600萬英（約2.29億元新台幣）為非法移民提供住宿，接下來將有超過5000名非法移民搬出旅館。

然而，反對黨工黨表示，蘇納克未能清理積壓的數萬份庇護申請，今年迄今已有7600人跨越英吉利海峽。