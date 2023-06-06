張立昂（左起）、劉奕兒、張菁菁、孫沁岳今為戲宣傳。（粘耿豪攝）

張立昂、劉奕兒、孫沁岳、張菁菁今（6）日出席華視《鬼之執行長》記者會，性騷擾事件延燒到影劇圈，劉奕兒也曾有過在捷運上被偷拍裙底的經驗，還曾在游泳池遇到上一秒彬彬有禮的男生，下一秒卻在泳池裡用腿蹭她，「以前還不會保護自己，後來才知道那是性騷擾，自己被欺負都傻傻的。」

張立昂和劉奕兒現場玩親密互動遊戲。（粘耿豪攝）

以前不懂得自保，現在劉奕兒看到性騷事件反而會見義勇為，她分享有次在捷運看到色狼偷摸女生屁股，色狼看起來很興奮跑進廁所，她趕緊通報站務人員說：「你趕快進去看有沒有什麼液體。」若在工作上遇到不舒服疑似性騷擾的狀況時，她會以開玩笑的方式帶過。

張菁菁外型甜美嬌柔，但遇性騷擾很懂得保護自己。（粘耿豪攝）

張菁菁和孫沁岳對鏡頭裝可愛。（粘耿豪攝）

而模特兒出身的張菁菁個性卻截然不同，因為家裡全都是女生，媽媽從小就教導遇色狼要「踢下體、戳眼睛」，她曾在捷運上被偷拍底褲，一旁阿姨告知後，她拔腿狂追色狼大約500公尺，「我絕對是會大聲講的，不會放過他。」孫沁岳也分享曾在擁擠的捷運站被後面的人吹耳朵，當下不舒服但轉頭卻不見人影，劉奕兒笑虧：「這其實是鬼故事吧。」

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