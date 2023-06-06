苗栗縣竹南鎮70多歲老翁，在網路結識1位自稱英國醫師的女網友，雙方相談甚歡並以夫妻相稱，日前女子尋求幫助，希望老翁匯款3萬，員警獲報勸阻，卻遭老翁痛罵「老百姓的事情你們還管那麼多」，直到警方細心勸說，老翁才沒有上當受騙。

苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所警員陳帛鴻、彭馳惠，6月2日，接獲值班人員派案稱富邦銀行竹南分行報案，稱老翁男欲臨櫃匯款，行員察覺內容有異，因此前往了解。

員警一聽老翁描述便知道遇到詐騙集團，極力勸說老翁，但老翁卻不領情，甚至說「老百姓的事情你們還管那麼多，看到警察我現在就火大，匯個錢而已機機車車的」。

不過在場員警仍秉持耐心，向老翁表示「我們怎麼能白白讓你的錢出去，現在錢那麼難賺」。最後在警方堅持及行員的協助之下，老翁才悻悻然離開。

竹南警分局表示，詐騙集團手法推陳出新，透過長時間經營並擬定教戰守則以回應警方和行員，時常造成被害人與詐騙集團站在同一陣線的窘境，本次幸好有行員機警發現異常而報警，經員警們到場耐心勸說，成功攔阻民眾匯款，使詐騙集團無法得逞。

警方提醒若遇行員或警方提出關懷慰問，請給予更多的支持與鼓勵，讓警、銀更有信心與耐心，保護你我身邊的家人，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。