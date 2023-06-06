大陸有「世界工廠」之稱號，近年有許多分析師看好越南將取而代之，許多跨國企業相繼在當地設廠，但外媒指出，越南因熱浪來襲、用電量激增，目前正面臨缺電危機，越南想躋身世界工廠的野心恐受阻。

根據路透社報導，越南官員日前示警，受高溫熱浪持續影響，越南電力供應已達到極限負荷，不得不實施輪流停電，越南北部工業區備受衝擊，設廠廠商包括富士康、三星、佳能、立訊等跨國電子大廠紛紛停電停產。

報導指出，越南常常無預警停電引發企業反彈，作為歐洲企業與越南政府重要溝通管道的歐洲商會，日前已致函越南工商部，敦促該國政府迅速採取措施因應缺電。

越南歐洲商會副主席Jean-Jacques Bouflet強調停電已嚴重擾亂當地工業生產。另一位越南官員則表示，位在北越北寧省與北江省的工業區一直面臨停電威脅，當局正在與越南國營電力公司Electricity of Vietnam合作，希望盡快討論出對策，以降低對企業營運的衝擊。

越南經濟近來面臨危機，另根據美國財經媒體報導，當地房地產開發商在融資困難情況下，暫停建案已經超過1200個，合計價值超過800兆越南盾（折合約台幣1.05兆）。