朝天宮為每名參賽者準備的香火袋。（周麗蘭攝）

北港朝天宮、雲林縣政府今年首次舉辦「北港媽祖66小時短片大賽」，創作者在66小時完成拍片、剪接，拍攝地以北港朝天宮為核心，輻射整個大雲林，首獎10萬元，今起開放報名，6月15日截止，7月6日至9日比賽。

2023雲林媽祖文化節朝天宮首次舉辦「北港媽祖66小時短片大賽」活動，這也是台灣第一個結合媽祖文化與地方創生的限時限地短片比賽，5分鐘的短片須含北港朝天宮畫面至少10秒，雲林的人物、景、美食擇一元素至少10秒。

朝天宮表示，為廣邀影像創作者發揮創意，參賽者不限居住城市、國籍，對拍片充滿熱情的人都可組隊參加，採資格審核制，限額50組，作品曾得獎者、在校老師推薦者得優先通過審核，錄取依報名先後順序先報先審，團隊總人數不超過5人，不包括演員。

參賽團隊於7月6日報到，當日傍晚6點開始比賽，在66小時內完成5分鐘的影片，加入片名、主協辦單位、片尾等資訊，7月9日中午12點前交件，未準時交件者以棄權論。

「北港媽祖66小時短片大賽」將評選金獎一名獎金10萬元、銀獎一名5萬元、銅獎一名3萬元、佳作6名1萬元、評審團特別獎3名3000元。

本次大賽特地邀請歌手洪暐哲擔任宣傳大使，到北港拍攝媽祖66形象影片。

縣府文觀處長陳璧君指出，北港朝天宮是超過300年歷史的國定古蹟，蘊藏各種傳奇故事，融合宗教、文化、藝術淬練，歡迎拍片青年們來北港這座可愛的小鎮，說想說的故事、拍想拍的短片，盡情揮灑創意。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮將全力支持青年創作者們，每個參賽團隊補助金3000元、66小禮包以、創作空間與住宿協助，每位參賽者都能拿到香火袋，媽祖保佑大家拍片平安順利，取得好成績。