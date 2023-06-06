光聖今日股東會進行董事改選，公司派拿下四席董事、三席獨董，會後也召開董事會選舉董事長，CHEN, STEVE(EGTRAN CORPORATION代表人)續任。董事改選方面，光聖今年被提名的名單上多了昇鋒投資，變成五位提名人搶四席董事，讓過去股權結構穩定的光聖如臨大敵，但最後成功防守，公司派拿下四席董事，原董事CHEN, STEVE(SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)、張英華(EGTRAN CORPORATION代表人)、藍慶應(TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)、潘伯滄(加玖投資有限公司代表人)，獨立董事彭協如、邱爾德、黃惠雯全都連任。

光聖表示，受到數據大廠客戶出貨較少影響，第一季毛利率下降到26.44%，單季稅後淨利351萬元，每股淨利為0.05元。展望第二季，光聖第二季起恢復正常出貨，目前能見度約2~3個月，預估將拉動產品組合好轉，單季毛利率可望重回三成之上，獲利也將同步往上跳。

光聖今日股東會通過營業報告書及盈餘分配案，每股配息2.1元，也通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債。