經過第一季NB供應鏈持續庫存去化，客戶需求於第二季逐漸自谷底攀升，因此群光五月份營收再度站回80億元以上。鍵盤產品營收第一季受到供應鏈庫存調整影響，基期較低，法人預期第二季將可望有雙位數季增，影像產品則是受到AI影像產品營收的推升，法人預估將可看到季增高個位數。法人表示，第一季已確立為全年谷底，群光第二季營收將有機會季增上看雙位數，在營運費用嚴格管控下，預期第二季獲利仍將不俗。

AI風潮席捲世界，使得AI已成為本世紀最重要的技術，法人分析，群光多年深耕影像產品市場，除擁有堅強的硬體人才，亦培養出優秀的軟體團隊，鑽研AI技術在影像上的應用，並和歐美一線大廠合作，推出先進的AI影像產品。以安控攝影機為例，去年推出的頂級產品，擁有AI影像以及AI聲音辨識功能，充分顯示群光具備先進的AI影像技術，預期未來將持續受惠於國防授權法案(National Defense Authorization Act, NDAA)，迎來更多的轉單商機。今年群光將著重於打造多角化的AI影像產品組合，安控攝影機市場為重點拓展目標，預計推出4~5款商用安控攝影機，是AI影像產品中成長率最高的產品。

群光已預定6月16日為除息日，將於7月14日發放現金股利7.5元，群光去年每股EPS為10.26元，配發率高達73%，現金股利亦為歷史新高。現金殖利率依目前股價計算，約為7%左右，遠優於以往水準。