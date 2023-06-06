螺絲廠世豐(2065)公布2023年5月合併營收達1.71億元，月減12.05%、年減14.75%，單月營收創下2020年6月以來的近3年低檔。累計2023年1至5月合併營收為10.39億元，年比亦微幅減少2.39%。世豐表示，5月營收受到美洲地區客戶下單短期遞延影響衰退，展望第二季，公司持審慎保守看法。