清心福全推出甘蔗系列新品，要讓民眾在炎夏品味新鮮果汁解渴。（清心福全提供）

端午將至除了吃粽子響應，也能品茶解膩消暑，就有手搖店趁勢在飲品銷售旺季推出端午節禮盒。大苑子6日至8日搶先於大苑子APP商城，推限量端午套裝組「初嚐仙境組」；清心福全則開賣四款100％甘蔗原汁系列新品，保留新鮮的果汁風味。

大苑子「初嚐仙境組」含有2瓶850ml的「祇作茶 梨山紅烏龍」及附贈一個獨家保冷袋。「祇作茶 梨山紅烏龍」冷泡茶，嚴選自高海拔經初融雪水灌溉的梨山茶葉，手工採摘歷經黃金48小時的中重發酵和中烘焙，經SGS檢驗無添加、無香精、無農藥殘留，並經HPP冷高壓滅菌製成，呈現明亮澄紅的琥珀色茶湯，散發出獨特而自然的蜜果香氣，入口果韻甘甜、圓滑厚實。

另外「好山好芭組」則有1瓶850ml的「祇作茶 梨山紅烏龍」及2瓶400ml的「芭樂檸檬在一起」和2瓶250ml的「旺來芭樂在一起」，再贈送大苑子獨家保冷袋1個及加贈「芭樂檸檬在一起玻璃杯」1個。大苑子把最經典必喝的人氣商品透過HPP冷高壓滅菌技術，完美封存新鮮水果的原汁原味，標榜讓整瓶果汁喝起來就像現搾。

清心福全則新推出四款100％甘蔗原汁系列新品，同樣採用HPP冷高壓滅菌技術打造的台糖甘蔗液糖，保留新鮮的果汁風味，清心福全執行長趙啟宏表示，甘蔗其實保存不易，市面上賣甘蔗的手搖飲店也相對少，若沒有經過殺菌程序，很容易早上才製作，下午就發酵變酸，因此清心福全更嚴加控管衛生流程。

品項包括「甘蔗鮮奶」以清甜爽口的甘蔗原汁為基底，加入香醇鮮奶，濃郁溫順的口感散發獨特蔗香。「甘蔗金桔」清甜甘蔗原汁搭配酸爽金桔原汁，碰撞出豐富的酸甜層次，尾韻甘蔗甜味讓層次更豐富。「甘蔗四季」香醇細密的四季茶湯與甘蔗原汁巧妙融合，特殊蔗香、茶香在嘴中同時迸發。「甘蔗菁茶」清冽優雅的菁茶融入清甜甘蔗原汁，共創香甜回甘的極致口感。