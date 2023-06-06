有民眾近日去澎湖海鮮餐廳吃無菜單料理，結帳1桌要4萬1千元，氣炸PO網投訴店家。有網友疑惑，台灣四面環海，怎麼吃海鮮比日本還貴。對此，內行人分享在台灣吃便宜海鮮的方法，就是去魚市場買回家自己煮，第二是時價開口問，有些餐廳其實不貴。

原PO日前在PTT發文，去海港或海鮮餐廳吃飯，一餐都5、7千起跳，連去壽司店吃也很貴，反觀他去日本築地市場，爽吃各種魚一餐也只花5千日圓，約新台幣1100元，價差超大，不懂台灣海鮮怎會那麼貴。

文PO出後，立刻引起網友共鳴，紛紛留言「很多漁港買魚，還比你去傳統市場魚攤買貴」、「同樣價錢在曼谷可以吃到吐出來」、「台灣有自己的玩法，越靠近產地越貴」、「海鮮比周邊國家貴，真的無言」；有人透露，台灣海鮮貴的原因和進貨量有關，因為供貨給市場的小盤商和漁港都是自己在賣，有存貨壓力，所以轉嫁成本給消費者。

還有人分享，想吃便宜海鮮，去魚市場買來自己料理最便宜，或是開口問餐廳時價是多少，「1.自己去魚市場買回去料理，2.時價開口問，其實不貴啦」、「魚市場大量買很便宜，外食貴是當然的，蛤蜊一公斤才100多吃到翻，網路上可以查農產品時價，自己料理就是時間成本高，想吃別人做好的，當然就貴」。