電影《刻在你心底的名字》監製兼編劇的名導演瞿友寧，日前遭檢舉疑持金鐘獎編劇鄭心媚原著劇本《在天堂的路上》向文化部申請補助，取得輔導金後擅自改變劇名，並將編劇由鄭女改為自己，涉嫌詐領補助。台北地檢署調查後，認為2部電影確實是同1部，但詐欺罪嫌不足，6日將瞿不起訴。瞿友寧今出席《地獄里長》特映會時作出回應。

瞿友寧表示，「我這行30年，做人處事大家都清楚，很多事情就讓它過去吧！我們有更重要的事情，希望大家都快樂！」

瞿友寧2021年被爆出電影《刻在你心底的名字》抄襲風波，遭網友指控是抄襲慣犯，原編劇鄭心媚也坦言，因為此事她難過到無法去看電影，瞿友寧當時發了2800字長文澄清，並表示已委請律師要揪爆料網友。事後瞿友寧遭告發詐領文化部輔導金，涉嫌詐欺。

檢方調查時，瞿友寧坦承將申請案原編劇姓名由鄭心媚改為自己，但否認詐領輔導金，辯稱《在天堂的路上》與《刻在你心底的名字》其實就是同部影片，內容都一樣，他申請變更，都是依照政府法令及規範進行，沒有不法。檢方傳喚鄭心媚、導演柳廣輝也都證稱，2部電影是同1個故事。

檢方認為，瞿友寧因自身列名編劇，將原編劇姓名鄭心媚變更為自己招致批評，或為撇清自身抄襲疑慮，或為撇清編劇姓名換人質疑，而在臉書聲明誇大陳述，但不能因他在臉書的誇大言論，就認定他涉及詐欺，瞿罪嫌不足，處分不起訴。