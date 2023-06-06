苗栗縣後龍鎮美容坊老闆娘陳芊樺，為達成父親遺願，透過議長李文斌牽線，6日以曾祖母及叔公名義，捐贈縣府2輛得利卡復康巴士，提供行動不便者就醫或外出時的交通接送服務，縣長鍾東錦頒贈「樂善好施」牌匾感謝她的善行義舉，並期盼喚起大家一起行善，關懷照顧弱勢。

陳芊樺的母親張秀英，今天也出席捐車儀式，她指出，她的先生陳明雅因叔叔是身障者，深知家人在照顧上的辛苦，去年先生去世前留下遺願，希望以祖母陳黃秀及叔叔陳松仔的名義捐贈復康巴士，提供身障或行動不便者的交通接送服務，照顧弱勢族群，因此捐贈這2輛復康巴士，以完成先生的遺願。

縣長鍾東錦感謝議長李文斌牽線促成捐贈康復巴士的善行義舉，嘉惠需要照顧的身障朋友及行動不便的長者，希望大家一起來做善事，以照顧弱勢。

議長李文斌指出，張秀英的丈夫生前不忘回饋鄉里照顧身障者的不便，遺願捐贈康復巴士的精神值得敬佩，希望能夠拋磚引玉，喚起大家共同關懷、照顧弱勢族群。

縣府社會處指出，苗栗縣約有3萬3528位身障人口，其中，以輪椅代步者多需求康復巴士接送就醫或外出，目前全縣計有38輛小型康復巴士提供輪椅族朋友及長者就醫及外出時的交通接送服務，加上此次捐贈的2輛復康巴士，總共有40輛復康巴士，此外，還有1輛復康遊覽車，可載行動不便的輪椅者到各地遊玩，提升身障者社會參與的機率。