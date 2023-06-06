推文稱，「航海王」將從6月19日發行的「週刊少年Jump」第29號，休載至7月10日發行的第32號，預計從7月18日發行的第33號恢復連載。

尾田榮一郎在親筆畫出的休載公告中表示，儘管「航海王」目前進入最終章，但他不得不接受手術。「抱歉！我要休息4週！」

他開玩笑稱，是「會讓眼睛射出光線的手術喔」，還畫上魯夫、喬巴、佛朗基眼睛射出光線的插圖。

尾田解釋說，其實他的眼睛出現了「亂視」（散光）現象，感覺「最近雙胞胎變多了呢」，看東西變得模糊，甚至嚴重到影響工作。

他表示，其實去年就和編輯長有過討論，最終決定動手術改善視力後再回歸，並向讀者喊話「請給我一點時間」。

「航海王」1997年7月22日開始在「週刊少年Jump」連載，至今單行本共有100多集，全球累計銷量破紀錄，也創下「由單一作者創作發行量最多的漫畫系列」金氏世界紀錄。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1120606