煙波飯店落實集團永續發展的承諾，遵循中央原政策自7月1日起於旗下9間飯店全面執行一次性備品減量，響應政策並希望對環境氣候具有高度友善的正面影響，也彰顯煙波集團對環境保護的積極堅定，持續朝「永續旅遊」方向邁進，致力為旅客提供與環境共好的優質旅宿環境。

煙波集團近年來持續於指定館別推行不提供一次性備品的「環保愛地球」住房專案，希望能鼓勵旅客一同為愛護地球盡一份心力，因應政府先前釋出於2023年7月1日起全面啟動一次性備品減量之訊息，煙波集團響應宣布，同日起於集團旗下8間煙波大飯店及花時間花蓮客房內不主動提供「一次性包裝」之盥洗、保養用品及個人衛生用品，房內持續提供大罐裝沐浴乳、洗髮精、洗手乳及一次性拖鞋，期望將此環保意識擴大到集團全台飯店，致力成為旅宿業永續先鋒。

煙波集團旗下全台館別已於去年度全面以竹炭飲水系統與環保水瓶取代一次性瓶裝水，此舉可大量降低塑料廢棄物、同時享用高品質竹炭水飲水設施，鼓勵入住旅客同步響應、共同守護環保友善的旅宿環境。

為推動旅客齊步同行，煙波集團推出「永續先行者禮遇」及「人人有獎刮刮卡」活動。凡不主動拿取一次性備品之旅客，可獨享煙波集團旗下早餐品牌「煙波早堂」之當季時令在地早餐優惠、每季度皆有不同食材主題的一泊二饗專案優惠、指定住房專案加贈飲品及選物店愛地球禮遇折扣、指定館別租乘環保電動車GOGORO之專屬優惠等多重獻禮。刮刮卡則人人有獎，有機會獲得海景家庭房住宿券及千元點數。

除大量降低廢棄物及實施一次性備品減量行動外，煙波從環境面開始，也逐一審視旗下飯店各項能源政策及營運方針，持續降低能源耗用、落實節能省水、綠色採購及一次性商品減量使用，近兩年累積投資約3,000萬元於改善及汰換老舊耗能設備，結合內部永續政策，截至2022年底已節約能源16％。另為響應環保署減塑政策，2022年度於旗下各飯店開始施行不主動提供一次性瓶裝水政策，目前累計已減少使用200萬罐瓶裝水，等同於為地球種植了2萬棵樹。除了減塑、更要撿塑！煙波攜手荒野保護協會於全台四個城市辦理企業環島淨灘，總計超過百位煙波夥伴參與、守護2000公尺的海岸線、清除802.9公斤的海廢垃圾、拾獲的寶特瓶海廢將近一座85大樓的高度。奠基於此實踐，集團旗下煙波大飯店於2022年全數獲得環保署服務業「金級環保旅館」標章。

煙波集團持續推動內外部的永續政策實現ESG環境項目，其中也包括深入探究低碳淨零的專業領域。「煙波花蓮太魯閣－沁海館」透過與SGS台灣檢驗科技及永續低碳聯盟共同合作於特定衡量期間內執行兩項碳管理標準－「ISO 14064-1 溫室氣體管理系統」及「ISO 14067 碳足跡管理系統」，雙雙皆已取得查驗聲明書及查證證書，並於2022年底由SGS代表頒發全台首間通過「PAS 2060碳中和」認證之飯店。基於上述羅列之落實項目，體現煙波集團努力創造旅客與人文土地邂逅的友善場域之決心，與土地共好、也為旅客打造品質細緻的旅宿體驗，實現此目標的同時，旅客的齊步倡議響應更是不可或缺，煙波希冀透過此次實行的一次性備品減量行動，能與旅客共同持續打造與環境共好的永續旅程，開啟綠色環保旅宿新篇章。