孫沁岳自認佛系前男友，分手後還能當朋友。（粘耿豪攝）

張立昂和孫沁岳交情好。（粘耿豪攝）

劉奕兒（左）短髮太帥，激起張菁菁的「腐女心」。（粘耿豪攝）

張立昂、劉奕兒、孫沁岳、張菁菁今（6）日出席華視《鬼之執行長》記者會，劇中張立昂和張菁菁是前男女朋友，張立昂分享自己當過別人最後一位前男友，分手後前女友就結婚了，「那時會覺得是不是自己不夠好，因為交往時也滿認真，如果可以想問為什麼沒辦法走下去，這是最後一任前男友的悲哀。」現在他感情觀改變，認為享受當下對彼此的笑容最重要。

張菁菁認為自己私下算是絕情的前女友，分手雖可以當朋友但絕對不會吃回頭草，「分手就是一絲感情都沒有了，可能要輪迴才有可能再在一起。」她自認分手都盡量做到不虧欠彼此，「如果我比較虧欠對方，分手時一起買的東西就會讓對方帶走。」

天蠍座的劉奕兒自認愛恨分明，交往時情很深，分手後在感情還沒整理好錢都不會看前任有「當朋友」的念頭，她說曾經有過分手後想和前任當朋友，約吃飯，但因為餘情未了，2人又分分合合了3、4次才段乾淨，「分手後想成為朋友發現很困難，因為會難過，現在就是要斷乾淨。」

孫沁岳自稱「佛系前男友」，即使女方劈腿喜歡上別人，還是可以關心彼此近況、自然相處，「但不是工具人，就是一切看滿開，來到這世界上能相遇就是緣分。」超佛系的他說如果真的和張立昂愛上同一個女生，自己也會退出。