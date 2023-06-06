Honda 5月領牌多達2461台，較4月增長141%，同時大幅超越總市場成長幅度，奪下國產乘用車品牌第2名。Honda Taiwan宣布隨著旗下HR-V、FIT兩車系產能恢復供應，將持續保持銷售成果，期盼再度攻占車壇前三大市場地位。

Honda Taiwan表示，自在台成立至今，以卓越的產品力及絕佳的市場口碑，深獲52萬車主的支持與肯定，尤其在CR-V在即將改款之際，仍能於5月繳出1379台的銷售實力，帶動品牌整體領牌數達2461台，較上月增長141%，並大幅超越總市場成長，榮登國產乘用車品牌第2名殊榮。

Honda Taiwan表示，為了讓廣大的消費者共享榮耀，本月入主Honda國產全車系享5年延長保固，入主FIT再享「40萬高額零利率」；入主CR-V再享「360度環景系統」、「60萬高額零利率」雙重好禮，Honda Taiwan 敬邀消費者把握本月輕鬆入主專案。