▲基隆市碧砂漁港附近發生小黃擦撞翻車事故，市議員藍敏煌（左）當下通報警方並在場關心。（摘自藍敏煌臉書／徐佑昇基隆傳真）

▲所幸小黃駕駛被救起後意識清醒，市議員藍敏煌（左）在場關心，後由消防人員送往衛福部基隆醫院救治。（摘自藍敏煌臉書／徐佑昇基隆傳真）

▲為避免二次事故，警方頂著酷暑在現場引導交通。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市碧砂漁港附近的北寧路段於6日上午驚傳翻車事故，小黃駕駛疑似是路不熟不慎擦撞到停靠相當外側的違停車輛而飛天翻覆，當下市議員藍敏煌剛好開車路過目擊，急忙通報警方處理，所幸駕駛並無大礙，後送至衛福部基隆醫院救治，至於詳細肇事原因，還有待警方後續調查釐清。

小黃路不熟擦撞違停車翻覆 議員目擊急通報警方處理

基隆市警局表示，第二分局的八斗子分駐所於6日上午獲報，在碧砂漁港旁的北寧路段發生車輛翻覆交通事故，即刻派員到場處理。

員警到場後，經詢問與調閱監視器了解，疑似是駕駛計程車的劉姓男子行經事故地點時，因路況不熟又不慎擦撞江姓男子違規停放路旁之自小客車後翻覆。所幸劉男當下意識清醒，交由救護人員送至衛福部基隆醫院就醫。警方為避免二次事故，仍忍著酷暑，於現場持續疏導管制交通。

據了解，交通隊進行後續事故處理程序時，計程車駕駛劉男經呼氣酒精測試，無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清，而警方也將對該違規停車車輛製單舉發。

值得一提的是，事故發生當下，當地市議員藍敏煌正好駕車經過，當下立即聯繫警方處理，才沒有耽誤救援時間。

警方呼籲，行車應放慢速度，並注意路況，如發生交通事故請撥打110，警方將立即到場協助。