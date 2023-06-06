台積電今（6）日於新竹國賓大飯店舉行股東常會，有不少股東問到台積電是否有遇到缺電問題？總裁魏哲家給出回應是「應該不會」，而董事長劉德音則幽默回應，「台灣政府認為我們電是夠的，我們也只能相信他」。對此，PTT《八卦版》鄉民紛紛表示，「好笑又可悲」、「是不是在臭政府？」

魏哲家指出，台積電2025用電會增加，但大概率不會蓋發電廠，我們會一直支持綠電工業的發展，並增加台積電綠電的用量，至於會不會缺電？「應該不會」。

劉德音則補充，即便電價比較高，台積電也會鼓勵業者一直參加綠電的發展，並集合供應商去買綠電。

對於台灣之後是否會缺電，劉德音稱，「台灣政府認為我們電是夠的，我們也只能相信，但我們同時會盡量努力，幫助政府完成這個承諾」。劉強調，在烏俄戰爭、COVID疫情之後，政府應檢視如何讓綠電產業發展得更快，當前要讓廠商在台灣投資綠電工程，要提出新方法去調整，才能跟全世界去競爭。

除此之外，劉德音還提到，台灣如果遇到缺電的時候，經濟部會要求台積電開始發動柴油發電機，但也只能暫時對付10%到20%缺電的狀況。

對於劉德音「不會缺電、相信政府」等說法，《PTT八卦版》鄉民紛紛表示，「塔綠斑該出征台積電了吧」、「 總統蔡英文：在那臭什麼？！ 」、「要被追殺」、「在唱衰台灣嗎？」、「翻譯：相信政府、相信黨」、「劉德音有夠會臭」、「敢臭執政黨，台積電還是下去吧」、「問他核電算不算綠電阿」。