面對楊玲宜質詢，市長高虹安回說，你要問又不讓我回答，然後一直扣我帽子。（陳育賢攝）

新竹市議會6日持續進行的市長高虹安施政總質詢，今天由民進黨市議員楊玲宜及黨團共同質詢，在提到包括限制性招標、重大建設流標等議題時，雙方你來我往互嗆扣人帽子，楊玲宜指高虹安扣前市府帽子，高虹安也指楊不給回答機會還亂扣市府帽子，場面火爆。

綠營質詢高虹安 互嗆扣帽子場面火爆

楊玲宜表示，高虹安在選舉期間多次使用招標的字眼，影射竹市公共建設有弊端，導致許多優質的營造廠商不敢投標，包含關埔國小、通學步道以及下水道工程等重大建設，至今仍無法完成發包作業。

她說，市府招標網頁上處處可見限制性招標，卻不見高虹安合理的說明，這種「雙標」已經是讓自己的政治野心凌駕專業，呼籲高虹安應該自我檢討，並對外澄清說明。

楊玲宜指出，高虹安去年11月批評新竹市有大祕寶，更在媒體受訪時指稱市府運用限制型招標是讓「固定廠商得標」，然而在高虹安上任半年來，文化局的活動案件以及許多工程皆採用限制性招標，「難道高虹安市長也是圖利固定廠商，讓固定廠商得標？」

楊玲宜強調，高虹安的政治口水已經讓竹市的公共工程停滯，選舉期間多次表示前市府「用流標、追加預算的方式，將公共工程預算變相增加」的疑慮。

不過高虹安上任後，包括關埔國小、關東國小通學步道、三民國小通學步道、茄苳景觀步道、香山綜合體育場、南寮市民活動中心以及雨水下水道等多項重大工程也都流標多次，而市府卻對外宣稱是因為疫情缺工等影響，這不就是選前選後最明顯的「雙標」。

高虹安則是指目前市府的限制性招標，都是勞務的案件，是需要經過評選的，因此只能用限制性招標。此時楊玲宜直指市府目前就是在用限制性招標圖利廠商，要求高虹安坐下，但高繼續解釋絕對沒有，楊認為高是問東答西，不想再讓高回答。

楊隨後提高分貝，指高放任重大建設一直流標，高則再回應說，你講流標那就更冤枉了，之前就說過，像是關埔國小案，是前市府留下的設計案，楊則再要求高坐下，高則回嗆，「你要問又不讓我回答，然後一直扣我帽子」。楊則回說，你無法改善流標現況事實，才是一直扣前朝市府帽子。雙方你來我往，火藥味十足。

市府會後也澄清指出，各項採購案件及流廢標檢討作業悉依政府採購法辦理，絕無圖利特定廠商。另有關市府招標決標情況，竹市今年截至5月底工程決標案件共計55件，其中契約變更採購案決標20件及公告上網採購案決標案35件。

工程決標案件相較去年同期增加5件（111年截至5月底共計決標50件，其中契約變更採購案決標共20件及公告上網採購案決標案共30件），顯見今年決標情況屬正常，且歡迎優良廠商持續與市府進行多項合作，為新竹市未來發展來努力。

另，針對之前發生的工程流標案件，市府已訂定「新竹市政府工程採購案件流（廢）標檢討作業機制」，針對流標案件建立檢討機制，工程採購案件流標達2次以上，由業務單位召開檢討會議。議員所提流標案件皆為以前年度完成規畫設計，市府持續辦理後續工程採購作業。