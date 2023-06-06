51歲王姓男子與3名友人5日凌晨從玉山登山口出發，準備單日攻頂主峰後折返，上午近8時走到排雲山莊往上約700公尺處，王男突然趴倒，同行友人為他做心肺復甦術（CPR）急救，但王男已無心跳呼吸，直昇機吊掛送醫後仍不治，嘉義縣消防局表示，這是嘉義山區1個多月來第5起登山客死亡案件。

據了解，住新竹市的王男與3名友人5日凌晨2時40分許從玉山登山口登山，準備攻頂後即當天折返，一行人約8時許走到排雲山莊往上700公尺處，繼續朝主峰前進，但王男突然正面朝下直接趴倒在地面。

友人趕緊打電話向排雲山莊求救，並對王男做心肺復甦術（CPR）急救，但王男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，後來直升機將王男吊掛上機，再後送至高雄市立小港醫院急救，仍宣告不治，最後王男運回新竹市，嘉義地檢署今天囑託新竹地檢署代為相驗。

嘉義縣消防局表示，5月30日下午阿里山鄉玉山登山口附近，才發生落石砸中黃姓登山客登山客的意外，黃男頭部被砸中，送醫急救傷重不治。

嘉義縣消防局表示，最近1個多月來嘉義山區已發生4起登山客意外，加上王男這起共5起，呼籲民眾爬山注意天候、路途突發狀況，還要留意自己身體狀況。