宏達電5月自結合併營業收入為3.59億元，月增加19.3%、年增加18.28%。累計1至5月累計自結合併營業收入為16.35億元、年增加1.11%。

宏達電持續著墨VR/AR領域，日前與法國領先的虛擬實境內容領導者Excurio推出亞洲首場「消失的法老－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」，該計畫是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，耗時三年時間完成，展中透過VIVE追蹤定位系統和實景娛樂技術完美呈現擬真體驗，即日起至九月中在上海展出。

先前宏達電也在COMPUTEX 2023與美超微電腦和微星(2377)合作，展出方便移動的VIVE虛擬拍片製作解決方案VIVE Mars CamTrack，會中並展出HTC G REIGNS全新5G行動專網解決方案REIGN CORE S2，展現HTC於虛擬影像製作與5G商業應用上的尖端技術。

在智慧型手機方面，宏達電發表首款億級畫素手機HTC U23 pro，搭載AI相機、大容量、大電量、防水、指紋和臉部辨識等設計，6月中搶先預購開賣。

宏達電預計在6月16日舉辦股東會，將由董事長暨執行長王雪紅親自主持，面對小股東提問，預計屆時王雪紅也會針對VR/AR產業前景釋出更多訊息，也對針對宏達電營運表現做出說明。由於蘋果在甫落幕的WWDC祭出首款MR(VR+AR+XR)頭帶裝置，相信近期該領域發展也將持續受到市場關注，有機會也成為股東會熱議話題之一。