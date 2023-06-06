光隆未來長期的目標，將持續以成衣事業為展主軸，目標到2026年成衣營收比重將達到7成。此外戶外機能服飾的成長，將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率。因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一強心針。

詹賀博表示，光隆戶外高端品牌客戶的庫存落底約在3Q的8~9月，4Q的營收可望持平，而明年首季就會有新成長動能。

光隆首季營收17.46億元，年減17.2%，但毛利率和營益率則較去年同期成長，首季EPS為0.5元。今明2年光隆的資本支出，每年也都維持在3~5億元。

展望第二季，成衣已進入出貨旺季，預估季增可逾50%，羽絨原料部門出貨動能恢復季增也有大幅成長，然家紡部門出貨偏弱，以及受貿易部門汰除影響，光隆仍估計第二季整體業績可望持穩回溫。以目前的接單來看，光隆前三季的業績將逐季成長。此外，在獲利能力方面，隨著事業部毛利優化及成衣佔比提升下，第二季毛利率及營業利益率仍可望優於去年同期。