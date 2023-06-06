大安塭寮漁港舊有卸魚吊臂老舊，新設雙軌天車預計8月底完工。（陳淑娥攝）

台中市大安塭寮漁港舊有卸魚吊臂老舊，當地漁民希望設置新設備，市議員施志昌6日前往塭寮漁港會勘表示，未來新設雙軌天車可承重1.5公噸，可前後左右移動，讓漁民更方便卸漁獲，天車吊臂設置經費總共250萬，預計下周進場施工，8月底完工。

市議員施志昌今日邀集海資所、大安區公所、大安區海墘里辦公處、大安區漁民發展協會至塭寮漁港會勘。

施志昌表示，由於大安塭寮漁港原有的卸魚吊臂老舊，且因原有吊臂所能承吊的重量較輕，常常因承重過重，造成吊臂損壞多次維修。因此，漁民需要更新、且更加耐重的天車吊臂來協助漁民。

施志昌指出，新的天車吊臂經費，除了砲指部睦鄰經費200萬外，他也向海資所另外爭取50萬元設置雙軌的天車吊臂，讓漁民捕完魚後，讓漁民能有效率且方便將漁獲上岸。

海資所所長陳英琮表示，新的雙軌天車吊臂完成以後將取代原有懸臂式的吊桿，與舊有的相比也較安全且穩固，承重可達1.5頓，並可前後左右移動，更方便漁民裝卸漁獲。天車吊臂目前已經完成招標派工，總經費250萬元，預計8月底完工。