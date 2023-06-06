蘋果公司（Apple）今天發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，台積電董事長劉德音表示，令人振奮，將有更多期許空間，而且AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。

劉德音今天在股東會後受訪時針對AR的市場前景發表看法，他說，台積電在AR領域已經發展很久，但使用者應用部分遲遲沒有進展。

劉德音表示，今天蘋果發表AR頭戴裝置令人振奮，主要是蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。至於AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起的人工智慧（AI）熱潮持續延燒，台積電股東關心生成式AI帶來的機會。劉德音說，隨著AI革命開始，台積電營收年複合成長率有可能達到15%，現在AI又快速崛起，增加對台積電先進製程及先進封裝的需求。

劉德音表示，半導體應用賦能很多人類生活方式，生成式AI直接影響到人類，半導體對於人類的價值增加，因此即便半導體景氣反轉，客戶產品降價的情況並不多見。

劉德音說，台積電先進封裝業務終於突破成為具經濟規模事業，是一重要里程碑。台積電總裁魏哲家則表示，台積電正在擴充先進封裝產能，「越快越好」。

至於智慧手機市場，魏哲家說，今年智慧手機出貨數量恐將減少，不過，台積電的市占率可望提升，手機內使用的半導體數量及晶片尺寸也會增大，預期手機仍會是相當好的產業，會成長。