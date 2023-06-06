台灣自民國32年起實施6年制強制義務教育，至今80年，但有些人因經濟貧困等因素，並未如實入學。一名醫師表示，他近來發現最年輕的不識字患者，是一名58歲的女性，一般人無法理解為何這年紀仍會不識字，但目前台灣不識字率仍近1%。他感嘆道，一般人很少回望社會底層，「醫師能做的只有讓患者就醫能更輕鬆，讓他們不會因為不識字而難為情。」

在高雄執業的心臟科醫師劉中平在其臉書表示，他幾乎每周都有門診患者自稱「不識字」，讓他逐漸發現台灣仍有人不識字，若依官方統計不識字率近1%，門診每百名患者就有1人不識字，尤其是高齡患者較多的科別或較弱勢的地方。

「如果您現在能讀這篇文章，表示您不是那辛苦的1%，台灣目前不識字率仍接近1%，女性的不識字率遠高於男性，接近1.5%！」他表示，從小接受菁英教育栽培的自己，沒想過不識字的感受。醫學系7年、博士5年，一直都在追求更高深的學問，朋友、同事都和他一樣，只有往上看齊，從未回頭看看社會的底層是怎麼樣的情況。

他表示，每每在工作上、醫療中遭遇挫折的時候，都會想起他在大一、大二參加醫療服務隊，深入偏僻鄉鎮時，看到最底層者的情況，那是其從醫的初衷。

台灣自1968年（民國57年）起，將義務教育由6年延長為9年，有網友疑惑，「當時小孩若未上學，父母是被罰款的。」劉中平感嘆道，「很多社會的角落是被遺忘的。」