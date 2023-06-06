花蓮縣動植物防疫所獲報一隻已懷孕的黃毛犬誤入獸鋏，前肢骨頭斷裂，救援帶回救治後，狀況仍不佳，最後決定執行「人道處理」，未料引起通報者愛狗人士情緒激動的指責；為此縣府今回應「零撲殺」政策並非「零安樂」，經獸醫等評估健康狀況不佳或老弱殘，可根據《動保法》第12執行必要的人道處理。

花蓮1名陳先生通報，新城鄉有一隻黃毛犬隻因中獸鋏，坐臥於路邊，縣動植物防疫所到場救援，送往狗貓躍動園區安置，獸醫師將狗包紮斷肢傷口，驅蟲，施打狂犬病疫苗及犬用十合一疫苗，為母犬，約1歲，消瘦虛弱無法站立，懷孕且有嚴重貧血，並無晶片植入，屬無主犬隻。

民眾多次致電關心，曾提及想要認養黃犬，動防所主動聯繫通報民眾說明，因該犬病況嚴重，評估該犬狀況不好，可能以人道處理，並再次詢問民眾是否要認養該犬隻，陳先生表示犬隻交由園區處理，並未再提到要認養該犬。

由於該犬狀況不佳，斷肢、削瘦、貧血、患有心絲蟲症等，花蓮縣狗貓躍動園區依動物保護法第12條相關規定，對動物不得任意宰殺，但為解除動物傷病之痛苦……」，判定符合人道處理。未料民眾得知後情緒激動表示無法接受，質疑人道程序。

動植物防疫所長周黃得榮說明，依農委會112年函示重申「零撲殺」政策並非「零安樂」，公立動物收容所收容動物或為民眾不擬繼續飼養、或經通報捕捉、救援入所，大部分動物為傷、病、老、弱、殘或因具攻擊性等難以被認養或回置之動物；自應考量收容動物福祉，長期關籠導致動物緊迫與行為異常，非對其最佳處置方式，仍請回歸獸醫專業依評估準則，進行評估並執行必要之人道處理。

縣府農業處長陳淑雯表示，感謝民眾對動物的愛護及關懷，就公立動物收容所的運作及工作執行，訂有相關的處理流程及評估表，均是依法依規進行。動保議題是複雜的社會性問題，仍有賴各界共同關心、共同解決。