為擴大搶攻端午節商機，六福旅遊集團除推出各式頂級粽禮外，旗下Elite Bakery一禮烘焙及Elite Concept一禮莊園亦於即日起再推出應景節慶商品，包含一禮烘焙以童趣Q版造型詮釋粽子外型的「抹茶紅豆麵包粽」，提供粽子以外嚐鮮新選擇，一禮莊園則結合花藝美學推出端午居家掛飾「沐夏端陽」，將傳統寓意驅邪避凶的艾草、菖蒲搭配多款精選花材，設計為一款極具時尚的端午掛式，讓傳統禮俗展現與眾不同的居家風景。

一禮烘焙推出的「抹茶紅豆麵包粽」以傳統日式紅豆麵包發想，手工揉製軟中帶有嚼勁的哈斯麵團，拌入茶香濃郁的頂級研磨抹茶粉，再裹入綿密鬆軟的紅豆餡，回甘的抹茶清香和微甜的蜜紅豆韻味完美平衡，口口都能吃到豐滿蜜豆餡，而麵包外型則設計成粽葉展開的可愛模樣，點綴擬真的冏字容顏，更具喜感，「抹茶紅豆麵包粽」即日起於一禮烘焙長春門市、六福萬怡門市同步發售，售價100元。

針對端午期間於家門口掛上艾草、菖蒲的消費者，一禮莊園也於即日起推出「沐夏端陽」掛飾，花藝師以傳統艾草、菖蒲，搭配可持久綻放的淡綠色東亞蘭及橘黃色的木瓜千代，與充滿節慶氛圍的山防風、狗尾草，再點綴金色粉杏花，最後繫上一顆手工粽型艾草香囊，巧妙交錯搭配層次，展現兼具傳統習俗與時尚的花藝美學，售價1,280元，於即日起開放預訂。延續2022年熱賣好評，六福今年再度推出限量200組的奢華精品級粽禮「龍王極品鮑魚粽」已於5月完售，為回饋消費者購買不及的廣大需求，將於本周加碼100組，民眾可把握至6月11日最後宅配日訂購，單筆消費滿10盒（含）以上可享單點免運優惠。