「飛晴設計」團隊成員與指導老師李鍇朮(右二) 於說明會場合影。

為了提升校園創新創業文化，鼓勵大專院校優化校園創業環境，教育部青年發展署「112年度U-start創新創業計畫」，第一階段獲選團隊可獲得50萬元創業獎助金，明志科技大學的2支學生創業團隊「REN生設計」與「飛晴設計」就因此抱回半桶金，開始創業之路。

明志科大此次獲得創新服務類補助的「REN生設計」團隊，成員為大三學生，透過環保袋回收共享機制作為發想，讓消費者在收塑膠袋及租借環保袋的過程中得到獎勵回饋，誘發資源回收與再利用的具體行動落實減塑政策與推廣環保袋的目標，不僅強化全民環保永續的概念，也順應世界環保減塑與減緩溫室效應的趨勢，因而受到評審青睞。

另一支由大四學生組成的「飛晴設計」團隊則是獲選文創教育類，以STEAM教育為核心，設計培養科學知識與美勞技巧的兒童手作互動玩具Dreamaker，依據兒童不同年齡及能力創作交通工具造型、場景與競賽關卡，安裝主機裝置後即可測量出移動距離和時間等數值，再搭配APP記錄不同階段的成果，還可以與全世界玩家進行遊戲排名，增加互動性與趣味性。

明志科大表示，獲獎團隊藉由校內創新育成中心與工業設計系老師李鍇朮開設創新創業課程、安排專家顧問諮詢、整合校內外各類創新創業資源，提供學生創業團隊全面的支持與輔導。

此外，明志科大也串聯台北教育大學的學生共同組隊參賽，鼓勵學生跨校交流相互注入新思維，透過團隊合作與腦力激盪發想創新創意的新商機，再依成員專長分工，找出具市場需求與新穎吸睛的產品與商業模式，因此獲得「U-start創新創業計畫」的肯定。

明志科技大學創新育成中心也將持續發展校園創新創業風潮，提供青年創業實驗場域與實踐平台，為台灣培育具創業家精神之人才，推動新創事業發展。