嘴巴可以模仿樂器、動物以及他人的聲音，該如何將聲音模仿得精細巧妙，逼真傳神，令台下的觀眾嘖嘖稱奇，【永慶公益線上講座】邀請《人聲如戲 戲說人生》資深相聲演員暨口技模仿達人林明，以自身的表演經驗，分享口技藝術表演以及踏上表演藝術者的演藝歷程，讓觀眾領悟到不論在人生哪個階段，只要積極抓準機會，一樣能成為耀眼的主人翁。

資深相聲演員暨口技模仿達人林明，國立台灣藝術大學戲劇系副教授、資深相聲舞台演員，擅長相聲、雙黃，尤擅口技，聲音多變，充分發揮相聲藝術的「學」，曾獲三屆國軍文藝相聲類金像獎、曾長期參加綜藝節目《全民最大黨》演出。

林明從小對表演藝術有濃厚的興趣，在學生時代，不斷觀察身邊周遭環境，模仿各式各樣的人物、動物或是物品的聲音，磨練自我的演技，勇於挑戰不同年齡層的角色，贏得眾多觀眾的好評。尤其在軍官時期的演出，口技與聲色技巧深受長官們愛戴，不但爭取到進入華視電視台演出機會，在華視更是參與戲劇、主持等多種表演類型，累積相當多的豐富經驗，之後踏入教育界，將自身的經驗傳授給新一代的年輕演員，幫助他們在未來的演藝人生大放異彩。

這次在永慶慈善基金會的邀請下，資深相聲演員暨口技模仿達人林明將以《人聲如戲 戲說人生》為題，在講座中將分享自己對表演藝術演出的喜愛，即興演出多組的口技表演，在演藝生涯中如何運用口技技巧、聲音傳達方式抓住每一場表演機會，並且幫助自己突破人生遇到的難關。林明分享，遇到人生的困境，凡事積極思想就是超越逆境的最佳保障。

資深相聲演員暨口技模仿達人林明將分享自己的說唱人生，是如何運用人聲模仿各種萬物的聲音，為自己開創的演藝生涯，帶領觀眾們進入口技藝術的奇妙世界，有興趣的朋友歡迎至好房網YouTube平台免費線上收看。

資深相聲演員暨口技模仿達人林明將以《人聲如戲 戲說人生》為題，在講座中將分享自己對表演藝術演出的喜愛，即興演出多組的口技表演。(圖/永慶提供)

《人聲如戲 戲說人生》

主講人：資深相聲演員、口技模仿達人 林明

講座時間：2023.06.05 (一)20:30

講座網址：https://youtu.be/f4svhNamD64

洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐