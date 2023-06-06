疫後內需復甦，餐飲股掀台股掛牌潮，國內第三大咖啡連鎖店咖碼（cama cafe）董事長何炳霖今天表示，現階段會先做好體質調整，下半年將全面更換POS系統，今年將再展店20家，屆時總店數可達190家，至於上市掛牌的規劃「不急」，將遞延至明年下半年。

cama今日發表旅咖啡行主題季，以廣受喜愛的旅遊目的地「台灣、日本、東南亞」為起點，將具有代表性的水果與義式咖啡調和，包含台灣芭樂、日本哈密瓜、東南亞鳳梨和椰子，打造出6款綻放水果香甜風味、最適合夏日品嘗的咖啡飲品，6月7日起至9月5日，於全台cama café門市與CAMA COFFEE ROASTERS品牌旗艦店期間限定販售。

cama cafe此次發表6款期間限定飲品，包含cama café全台門市販售的3款：芭樂風味美式、哈密瓜風味拿鐵、鳳梨風味生椰拿鐵，以及CAMA COFFEE ROASTERS旗艦店獨家販售的3款：甘梅芭樂美式、戀戀哈密瓜生乳拿鐵、香蘭鳳梨生椰拿鐵，以味蕾勾勒出季節感受鮮明的旅行場景。

當創意與香氣共舞，沉浸於嶄新的五感體驗。由氣味設計師潘雨晴Pan創立的P.Seven品牌，致力於嗅覺藝術創作，不僅作品接連獲得國際調香獎項肯定，更為包含航空業、金融業等指標性品牌打造專屬氣味識別。Pan深信，「香氣是藉由感知傳遞至靈魂的一種途徑」，與cama café自成立以來堅持新鮮現烘咖啡豆、精心沖煮每杯咖啡，透過濃郁咖啡香氣啟發感官的理念一拍即合。

P.Seven呼應旅咖啡行主題，為cama café打造4款精緻氣味，包含分別結合台灣、日本、東南亞旅行記憶的香氛，與首度發表的品牌專屬香氛「cama旅香」，以木質基調揉合清新熟果的甜美香氣、堅果般奶甜香氣，營造出竄流於城市脈動當中，獨享靜謐愉悅的放鬆時刻。

將「創新」深植於品牌DNA的cama café，邀請近年活躍於許多非典型派對場域的音樂活動品牌民生電氣為旅咖啡行主題季打造專屬歌單，DJ群以台灣、日本、東南亞文化特色為靈感起點的共創歌單，讓咖啡香氣與音樂節奏形成共鳴。檔期期間更將於CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青舉辦咖啡音樂聯乘派對，創造獨特的感官盛宴。