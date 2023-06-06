YouTuber蔡阿嘎日前發表一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片惹議，不只被台灣網友罵爆，風波還燒到日本，逼得蔡阿嘎三度道歉，還發日文聲明。其實，蔡阿嘎過去在嘉義拍片，就曾評論四家雞肉飯難吃，這回卻引發軒然大波，也讓網友好奇問「蔡阿嘎到底錯在哪裡？」對此，鄉民也紛紛點出關鍵。

有網友在PTT八卦板以「蔡阿嘎到底錯在哪裡？」為題發文，整理出大家認為蔡阿嘎犯下的3點錯誤：「1整群人嘻嘻哈哈，為酸而酸 2因為是日本 3用高標準要求平價食物」，原PO認為，蔡阿嘎過去就曾拍平價食物、評論難吃，認為他拍食物評價都是這樣，「出國拍片反而變跟以前不一樣不是更怪嗎？」原PO也發現，不少人都認為，這和國家沒關係，而是態度問題。

對此，鄉民紛紛留言：「我覺得最扯的是他連吃都還沒吃 直接說雷店」、「說『直接罵反正沒人聽得懂』難怪會炎上」、「他在門口講說『我沒吃過，一定是雷店』」、「在店內大聲批評」、「態度一直以來都是滿危險的」。

針對爭議，蔡阿嘎一早再度發道歉聲明，向五間日本餐廳賠罪，「這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉」，事後還發出日文聲明，第三度道歉。