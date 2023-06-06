隨著疫情解封，國內街頭藝文活動也隨著蓬勃復興，有鑒於此，基隆市文化局6日表示，將開發更多新的展演點，並提高基隆市展演點申請的輪替率，未來也將媒合企業共襄盛舉，讓街頭藝術在基隆市的各個角落展現。

基隆市文化局長江亭玫表示，文化平權是推動藝文活動的核心精神之一，展演地點也要因地制宜彈性調整，市府考量到身心障礙街頭藝人在展演點的硬性需求如地面平坦，交通便捷易達性，與陽明海洋文化藝術館合作，開放該館1樓拱廊作為身心障礙街頭藝人專屬展演場地。

基隆市文化局表示，將自7月起，針對街頭藝人申請展演點做出適當調整。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

另外，為保障靜態展演類型的街頭藝人工作權益，江亭玫說，自今年7月起，將開放鄰近廟口夜市、愛四路夜市的田寮河兩側展演點（富狗橋至金雞橋段）讓視覺藝術類、工藝藝術類街頭藝人申請使用。

另外，基隆市文化局也表示，將自7月分開始，參考其他縣市做法，由原本每月申請展演點，改為每2周進行一次展演點抽籤。7月份展演點申請，於6月23日至25日開放基北北桃街頭藝人上網申請7月1日至15日之場地，系統將於16日零時自動抽籤並同步公告；7月10日至12日開放基北北桃街頭藝人上網申請7月16日至31日（當月月底）之場地，系統將於13日0時自動抽籤並同步公告。