有名韓國女直播主日前到台灣旅遊時，在新北市八里的自行車道騎腳踏車開直播時，竟遭一名不明男子尾隨，還疑似藉機偷摸女直播主的大腿，嚇得她花容失色，轄區蘆洲警方獲悉後介入調查，循車牌號碼逮到疑似伸鹹豬手的29歲陳姓男子，不過女直播主向警方表示不想提告，並感謝台灣人的主動協助。

據了解，該女直播主오세블리來台灣玩，2日到新北市八里區邊開直播邊騎單車，正當她騎的上氣不接下氣時，突然陳男騎車從後方出現，起初貌似是好心指路，沒想到卻一路尾隨，之後更疑似伸手觸摸오세블리的大腿，嚇得她趕緊用英文要求對方「不要跟著我！」

陳男疑似性騷擾的舉動全被오세블리的直播放送出去，引起韓國媒體的注意，消息傳回台灣也引起網友譁然，蘆洲警方獲知後展開調查，隨後根據機車車號逮到陳男，對方到案說明後對犯行坦承不諱。

據悉，陳男平時自稱是義消，機車車頭也貼上義消標誌，不過他私下卻是殯葬業的小蜜蜂，目前오세블리已搭機返國，她向警方表示不想提告，同時也感謝台灣人主動提供協助。

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