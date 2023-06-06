潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」大受歡迎，台中市觀光旅遊局表示，園內除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，為讓民眾玩的更盡興，今年特別新增2座噴水槍，並增設20噸水塔，將中科公園打造成夏日最解暑的地點，預計6月10日開放，歡迎大小朋友一起來消暑。

觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道戲水區今年預計6月10日開放至9月3日，開放期間每周六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘，旁邊設有廁所及提供熱水的淋浴間，大幅提升親子使用的安全性及舒適性，另戲水區周邊設置車阻，避免車輛進入，讓家長可以帶小朋友來安心玩水。

觀旅局表示，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，且為中部涵蓋規模最大自行車道，民眾除到中科公園「夏日戲水區」玩水外，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」及「沙坑」等；此外，整修中的戰車公園預計6月底開放，推薦民眾到潭雅神綠園道騎乘自行車，欣賞沿途優美景色，也可順遊沿線各景點。