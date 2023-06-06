王思佳在TVBS《女人我最大》介紹愛馬仕精品包時，被網友質疑拿假包，事發至今，王思佳都沒再上過該節目，今（6日）傳出節目為避免再發生爭議，在介紹精品時，特別邀請鑑定師在場，該舉被業界人士認為是「王思佳條款」。

對此，TVBS僅表示，「關於節目《女人我最大》藝人分享之物品，製作單位皆是以信任與尊重藝人為原則」，與上月首度針對假包事件的回應一模一樣。