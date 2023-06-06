王思佳條款？《女人我最大》傳聘鑑定師盯場 16:082023/06/06 中時 池宗玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王思佳。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王思佳在TVBS《女人我最大》介紹愛馬仕精品包時，被網友質疑拿假包，事發至今，王思佳都沒再上過該節目，今（6日）傳出節目為避免再發生爭議，在介紹精品時，特別邀請鑑定師在場，該舉被業界人士認為是「王思佳條款」。 對此，TVBS僅表示，「關於節目《女人我最大》藝人分享之物品，製作單位皆是以信任與尊重藝人為原則」，與上月首度針對假包事件的回應一模一樣。 #女人我最大 #王思佳 #假包 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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