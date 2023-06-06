李又汝（左）勸王凱自首。（民視提供）

藝人王凱跟李又汝在民視8點檔《市井豪門》中飾演一對身世遭揭穿的「落難鴛鴦」，2人因面試到新公司，開心喝酒慶祝後，王凱酒駕撞到人竟駕車逃逸。王凱說每次收到要開車的劇本就很緊張，因為他曾拿到駕照就偷開家人的車，結果出嚴重的車禍，陰影揮之不去，所以劇組在安排他開車拍攝的過程，也是相當費工夫，有武術指導還有替身，讓王凱直喊安心。

李又汝也回想前幾年剛拿到駕照，在高速公路被後方車子撞擊，導致4台車的連環車禍的陰影，「希望觀眾看到這橋段，要借鏡酒後不要開車，以免意外發生。」

王凱表示沒想到不敢開車的他，在劇中就要發生2次開車撞人的意外，這場戲讓他回想到以前剛拿到駕車時發生的嚴重車禍，所以緊張慌亂感也很自然地流露，「我撞到的人不只是單純路人，而是不得了的人物。」他語帶保留說接下來劇情曲折離奇，相當有看頭。

李又汝光是演戲就被眼前的意外衝擊，還好劇組為了安全，全程都拉黑幕在車子旁邊做特效，也保護現場的人。這一場劇中的意外，也讓她想起前幾年剛開始開車的時候，有一天收工要回家，因為車輛很多都排隊下交流道，車多都走走停停，後來前方車輛開始煞車，她也確實煞好車，沒想到等到他們都停止的時候，突然她被後方的車子撞到，連帶自己也去推撞到前方的車，變成4台車的連環撞，讓她當場嚇壞。

她說事故發生腦袋一片空白，只知道行車紀錄器被撞飛，車頭跟車尾全毀，慘不忍睹，還好自己沒受傷，她說這也是她第一次發生這麼嚴重的車禍，還好當時已經收工，有時間可以好好處理後續狀況，但也因為有了這次經驗，開車時會再把行車距離拉大，讓自己有更多的反應時間。