有些人情緒控管能力強，就算被人惹怒，也不會氣得破口大罵，反而是將不滿放心裡，自己再找其他方法排解。《靈匣網》分享情緒控制力最強4星座，遇到問題時不會出現慌張情緒，就算產生負能量，會努力保持笑容，避免將負面情緒影響他人。

▎金牛座

金牛座話不多又內斂，不擅長表達內心情感，無論心情好壞，他們都藏在心裡，就算被別人惹怒，心裡有很多不滿，也不會衝著對方發脾氣，而是選擇保持沉默，甚至還會掩飾自己的怒氣，之後找方法發洩情緒，或是一個人冷靜慢慢排解，不會讓壞心情遷怒別人。

▎天蠍座

天蠍座個性很理性，外表看起來冷漠，讓人捉摸不透，無論遇到什麼事，總是表現從容，就算心裡很著急，也不會顯現出來，依舊是冷靜的處理，一般都不太會輕易發脾氣，就算很生氣，依舊會控制好情緒，不會將脾氣發洩到別人身上，更不會在處理重要事情時鬧彆扭。

▎摩羯座

摩羯座性格理智，遇到負面情緒時，會迅速讓自己冷靜下來，不讓心情影響自己做決定，懂得找方法釋放，不會輕易被負面情緒沖昏腦，認為無論做什麼事，都有解決的方法，努力總有辦法克服，正能量容易壓過負面情緒，經常能保持陽光的一面。

▎天秤座

天秤座身邊朋友很多，當心裡感覺不舒服時，就會找友人傾訴，而且對象也會慎選，都是有助於開導、幫助走出負面情緒的人，所以被惹怒時，他們不會馬上爆發脾氣，而是放在心裡，之後再找朋友大吐苦水，此外天秤座的自我調節能力強，負能量很快就會一掃而光。