近年數個國際運動賽事播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》為香港或中國「國歌」，香港律政司昨日向高等法院申告，要求法庭頒下禁制令，禁止有意圖危害國家安全或故意令他人認為《願榮光歸香港》為「香港國歌」的任何人，在網路上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，包括旋律及歌詞。

香港律政司要求禁止任何人旨在意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，令他人相當可能誤會《願榮光歸香港》為香港國歌，或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌，以任何方式在網路上廣播、轉載、傳播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製《願榮光歸香港》，包括其曲調或歌詞或曲詞。

此外，律政司要求禁止被告協助、促使、導致、煽惑或教唆他人實施或參與上述行為，或者明知而授權、准許或容許他人實施或參與他人參與相關行為。訴狀亦附上32條與《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括純音樂版及不同語言版本的《願榮光歸香港》，要求法庭下令禁止該32條影片發佈，以及任何人改編《願榮光歸香港》的曲調或歌詞或曲詞。

港府發言人指出是次申請禁制令的目的，是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演《願榮光歸香港》等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將《願榮光歸香港》當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。

新思維立法會議員狄志遠表示，香港國安法已經防止市民妨礙政府施政、危害國家安全，看不到禁播歌曲有何價值，形容是「小動作」，並無需要，憂慮會令外界擔心政府越來越限制言論、出版及生活自由，期望律政司加以解說。