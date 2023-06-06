華景電此次股東會亦完成董事改選，此次增設1席獨董，新任5席董事為董事長暨執行長陳榮華、帆宣董事長暨執行長高新明、陳榮坤、廖鴻文、簡豐杰，4席獨董為張裕富、王丕承、趙榮祥、李鳳寧，其中李鳳寧為新任。會後董事會推舉陳榮華續任董事長。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，前者約貢獻營收7～8成，以晶圓代工及記憶體廠為主要客戶，並規畫切入封測廠。後者營收貢獻約2成，為毛利率較高的利基型產品，推展至有自動化廠務需求的企業。

華景電受惠晶圓代工龍頭積極建置先進製程，2022年合併營收14.16億元、年增達29.96％，歸屬母公司稅後淨利3.49億元、年增達52.11％，每股盈餘10.08元，均創歷年新高。董事會決議配息8元，盈餘配發率達約79.37％，亦雙創新高。

華景電2023年前4月自結合併營收4.08億元、年增3.32％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利0.82億元，雖季減23.42％、仍年增達17.41％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘2.39元亦創同期新高、歷史第四高。

展望後市，華景電董事長陳榮華在營業報告書中表示，5G、AI結合物聯網、車用電子、化合物半導體等新興技術與應用將驅動更多類型的半導體元件需求成長，對微污染防治系統要求大幅提高。

陳榮華指出，華景電順應大環境不斷成長精進並持續改善，提供關鍵客戶更專精且優異的產品，未來一年無論是自動化物料搬送系統（AMHS）、RFID整合派工系統及晶圓載具、設備或耗材，在半導體聚焦策略運用下，整體表現將持續穩健成長。