泥醉男脫序嗆警「來管束我啊！」，下一秒遭壓制趴地求饒。

44歲楊姓男子6日上午10時55分許，在台北市馬偕醫院外，因酒醉脫序，突然對在旁處理違規停車的派出所員警咆哮挑釁，警方再三告誡，楊仍不顧一旁女友的制止發狂嗆警察，最終員警動手將他壓制在地，楊男才表示「我清醒了」，結束一場鬧劇。

警方表示，今天上午中山警分局中山二派出所巡邏員警接獲報案，前往處理馬偕醫院急診室旁違停。警方到場時，一旁路過楊姓男子因酒醉不知何故，上前挑釁員警，經警方再三告誡後仍持續脫序謾罵，員警表示要將其管束，楊還嗆聲：「來啊！來管束我啊！」

警方指出，員警要求楊男的女友協助勸誡，但楊仍不受控制，員警遂對其施以壓制，壓制後楊男有稍恢復清醒，且其女友在旁照護勸阻，因當下警方還有其餘糾紛現場需處置，故將楊男交由其女友看顧，警方前往另一糾紛現場處置。

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