台灣YouTuber蔡阿嘎介紹「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片引發爭議，日媒今天也報導此事，有日本網友表示「希望這樣的人不要來日本」，或對這些人再度入境應有所限制。

蔡阿嘎今天透過IG發表中文及日文道歉聲明，日媒J-CAST NEWS除報導道歉聲明內容外，也介紹引發爭議的是以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」為題的影片。

報導稱，蔡阿嘎等人在影片中出現大聲喧譁、站在建物通道上眾人分食一份料理等行為，攝影過程影響店家及用路人。這則影片在台灣飽受網友批評，目前已經下架。

日本雅虎網頁刊登這則新聞內容下方，出現數百則日本網友留言，絕大多數都對蔡阿嘎的影片表示憤怒。

有網友說，「雖然我對台灣人抱持善意，但希望這樣的人不要來日本」，「我認為可能是因為（這些店）價格低廉才被瞧不起，這讓人格外生氣」。

有網友說，被點名的5家店都是自己喜歡的店，「能用這樣的低價格拿出高品質餐點，都是來自這些企業的努力，結果被人貶損到如此不堪，讓人無法原諒」。

網友說，對這些過度散布謠言，而使被傳的對象遭受外界負面觀感的外國觀光客再度入境日本，「我認為應該有所限制」。

也有網友稱，這原本只是合不合口味的問題，但是當蔡阿嘎使用YouTube這個媒介向大眾發表意見時，由於視聽者眾多、發言具有影響力，使得這早已超越「個人意見」的範疇。

對於蔡阿嘎的書面道歉聲明提到，「未來希望能有機會可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，說明對五間餐廳深厚的感情，為日本及台灣的交流作出貢獻」；有日本網友質疑，「難道不覺得自己做出損害關係的失禮行為嗎」，「就算被炎上，只要能靠觀看次數賺錢就OK嗎」。

對蔡阿嘎道歉聲明中說，要「為日本及台灣的交流作出貢獻」，有日本網友甚至說，希望他「永遠不要再跟日本有任何瓜葛」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120606