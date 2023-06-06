晨勃為正常生理現象，更能反映男性的健康狀態。三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻指出，一般來說晨勃一晚約出現3～5次，尤其在快速眼動期，但至今原因尚未有定論。他並整理6個讓晨勃不理想的原因，包括三高慢性病、睡眠品質不佳、藥物副作用、抽菸或酗酒、老化、白天已充足勃起等。醫師提醒，雖然晨勃和雄風不振沒有必然關係，但若持續有此狀況，就要多注意一下身體健康。

醫師高銘鴻在臉書專頁發文表示，俗稱的晨勃、晨間勃起，在醫學上稱為夜間陰莖勃起（Nocturnal penile tumescence, NPT)，是陰莖在睡眠中或剛清醒時自發性的勃起反應。晨勃是性健康的指標之一，造成其不理想的原因可能有以下這6點：

1、三高慢性病：高銘鴻表示，包括高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病、心血管功能異常等，都可能影響勃起功能。

2、睡眠品質不佳：高銘鴻說，睡眠中斷的話，夜間勃起頻率自然會受到影響。

3、藥物副作用：高銘鴻指出，某些安眠藥、利尿劑、胃藥、抗憂鬱藥物等，也有可能會影響勃起功能。

4、抽菸或酗酒：高銘鴻說明，抽菸可能會助長動脈硬化的不良影響，使得血管擴張困難，造成不舉的情況。因此，抽菸者罹患勃起功能障礙的機率，高於不抽菸者許多；另外，長期酗酒者，經研究發現會有勃起能力下降、精液產量降低和精子數量減少的情形。

5、老化：高銘鴻表示，男性可能會隨著睪固酮等男性荷爾蒙減少等原因，使夜間勃起次數減少。

6、白天已充足勃起：高銘鴻說，如果白天已經有充足的「自我訓練」，身體會需要休息，因此夜間勃起次數自然就會減少了。

高銘鴻提醒，雖然晨勃和雄風不振沒有必然關係，但若持續沒有晨勃也許該注意一下身體健康和勃起情況。若真的覺得狀況不佳或感到很擔心的話，建議可進一步就醫檢查。

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