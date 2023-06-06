為提供消費者更多元的端午節禮盒選擇，大苑子於6月6日至6月8日於大苑子APP 商城，推出限量端午套裝組「初嚐仙境組」每組269元，以及「好山好芭組」每組470元等2款預購商品券，由已傳承百年五代的華剛茶業監製，「祇作茶 梨山紅烏龍」初次登場及經典必喝的「HPP芭樂檸檬在一起」和活力旺旺的「HPP旺來芭樂在一起」，在粽香飄溢、龍舟起舞的端午盛典中，共享清新甘醇的味覺饗宴。

標榜「讓世界看見台灣水果之美」的大苑子，是手搖飲料界最先導入數位行銷的台灣品牌，APP 會員人數至今超過125萬會員，大苑子發展的APP有線上訂餐、禮物券、優惠券還有「線上儲值」與「行動支付」及即時查詢「農藥檢驗數據」及線上商城等功能，大苑子藉著品牌價值的建立，數位新科技的導入，大數據優化經營在競爭激烈的手搖飲產業走出自己的一條新路。

「初嚐仙境組」有2瓶850ml的「祇作茶 梨山紅烏龍」及附贈一個大苑子獨家保冷袋。台灣百年華剛茶業獲獎無數，連續三年獲得法國茶葉大賽金獎、歐洲世界品質評鑑大賽二金一銀及日本世界綠茶評比雙項《最高金賞》，秉持用台灣最好的茶，做最好喝的冷泡茶推出「祇作茶 梨山紅烏龍」，嚴選自高海拔經初融雪水灌溉的梨山茶葉，手工採摘歷經黃金48小時的中重發酵和中烘焙，經SGS檢驗無添加、無香精、無農藥殘留，並經HPP冷高壓滅菌製成的「祇作茶 梨山紅烏龍」冷泡茶，呈現明亮澄紅的琥珀色茶湯，散發出獨特而自然的蜜果香氣，入口果韻甘甜、圓滑厚實、回味甘醇，層次豐富讓人留戀回味。

「好山好芭組」則有1瓶850ml的「祇作茶 梨山紅烏龍」及2瓶400ml的「芭樂檸檬在一起」和2瓶250ml的「旺來芭樂在一起」，再贈送大苑子獨家保冷袋1個，再加贈「芭樂檸檬在一起玻璃杯」1個。大苑子把最人氣商品透過HPP冷高壓滅菌技術，完美封存新鮮水果的原汁原味，讓整瓶果汁喝起來就像現搾，強調喜愛果汁的消費者在家就能輕鬆享受瓶裝新鮮果汁的美味。