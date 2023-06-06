台中5億賴姓高中生命案撲朔迷離，賴母指控夏家父子謀財害命，委託法醫高大成勘、相驗，提出諸多他殺疑點，引爆外界對檢警多方質疑。中檢均以「偵查不公開」不回應，今天罕見地以千字新聞稿鉅細靡遺說明澄清，已驗千餘種毒藥物、11種內臟等採樣，外傳要以「自殺結案」不符事實；並強調，解剖鑑定報告具專業、證據力。

5億賴姓高中生之死疑雲重重，家屬委任律師許哲維提告、委託法醫高大成相驗遺體、勘驗案發現場，高大成提出恐遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個「可疑針孔」、頸部有勒痕等諸多他殺疑點，律師先後提出20多項聲請證據調查，引發社會關注。

法醫研究所法醫師的解剖鑑定報告出爐，台中地檢署今天傳訊賴母釐清案情後，下午打破長期來的沈默，發出難得一見長達上千字新聞稿。

中檢表示，解剖鑑定報告顯示，死亡原因符合「高處墜落」， 造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡；已驗1000 餘種毒藥物檢測，體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

檢方澄清指出，全案並非外傳檢警起初「以自殺結案」，經死者家屬反彈才展開調查。賴男在今年5月4日經救護人員送醫急救不治，警方調查後，在5日報請檢察官相驗，檢察官當天即會同法醫師相驗，因認為案涉犯罪嫌疑，開始偵查，聯繫、確認法醫研究所的法醫師及解剖室時程，在9日解剖，並偵查相關人士。

針對外界質疑法醫師解剖部分，中檢指出，仔細檢視遺體有無醫療急救證據、外傷證據及觀察遺體全身部位，並採集包含腦髓、心臟、肺臟、肝臟、脾臟、腎臟、胰臟、甲狀腺、血液、尿液、胃內容物等11檢體，帶回法醫研究所進行顯微鏡觀察及毒物化學檢驗。

檢方強調，解剖鑑定報告書具專業、有證據能力，結合相驗解剖結果與檢警勘查採證的現場照片、救護車監視器畫面、測量現場高度、距離等相互核對驗證，綜合解剖、毒物化學檢查結果及勘查採證所得的證據。

檢方表示，檢察官是法定公益代表人，偵辦刑事案件應嚴守「罪刑法定」及「無罪推定」原則，對被告有利及不利的事證，均應詳加蒐集、調查及斟酌；相關訴訟關係人應堅守偵查不公開，防止洩漏偵查方向及內容，導致嫌疑人勾串、滅證等。未來，檢察官將審酌報告內容、綜合死者家屬意見及蒐集證據，縝密持續偵查，以迅速釐清事實。

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