民進黨近日性騷擾案件連環爆，由於案件大多在總統蔡英文黨主席任內發生，以及沒在事發第一時間替受害者說話，使得蔡英文遭受到外界質疑與批評。而蔡英文今（6）日的臉書貼文，卻是在宣佈發放1200點成年禮金的消息，讓該則貼文湧入不少網友留言開嗆，有人更認為，蔡又在轉移話題了。

蔡英文今在臉書發文表示，希望鼓勵年輕人多參與藝文活動，幫助藝文產業加快復甦。另外，蔡英文提到，教育部提供了「疫後就學貸款方案」，可減輕就學貸款的壓力，同時，政府還發放「青春動滋券」，大家可以多參與體育活動、觀賞賽事。

對此，大批網友前往蔡英文的臉書留言，且大部分的意見為負面，包括「早點下台吧！作為一個總統，卻不知道如何在正確的時間做對的事」、「一個性騷成為政黨文化的黨居然大談藝文，真的離譜」、「作爲女性，看到黨工被性騷卻毫無作爲，冷血」、「民進黨每次出事解決不了，就會製造話題轉移風向」、「民進黨可能嫌上次選票還是太多，總統也不出來道歉」、「又在蹭年輕選票？」

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。