彰化縣花壇鄉虎山巖金針花在母親節前後盛開，吸引許多遊客造訪，隨著花期過後，人潮也跟著退散，但該區種植的是「台東7號」品種的金針花，具二次開花的特性，近日園區內的金針花又陸續盛開，宣告第2波花潮的到來。

「台東7號」金針花適合在平地種植，在國內雖從平地到低海拔地區都可以栽培，但相較之下以平地栽培的產量較高；此外，其開花期約在4月間，是最早開花的金針花品種。

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花近日進入第2波花期。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

「台東7號」金針花還具有二次開花的特性，同一叢株具有2次開花期，第1次花期約在4月至5月間，第2次花期則為5月下旬至7月上旬。花壇虎山巖金針花在5月底就進入第2次花期，現在來到虎山巖，已花開滿山頭。

花壇虎山巖金針花除花開時吸引許多遊客造訪，園區每天清晨採摘的金針花也讓許多民眾搶購，園區表示，「台東7號」金針花有淡香，全株都為橙黃色，花藥的部分為淡棕色，因煮食湯色鮮黃不變黑，因而受到喜愛。

不少民眾在母親節期間到虎山巖賞金針花時，因暴滿遊客，因此使賞花體驗受到影響，對此園區表示，進入第2波花期後，花開得一樣多，但遊客少了許多，現在來賞花正是時候。