近日社群網站流行「#秀出你的20歲」熱潮，國民黨立委李貴敏今（6）日就在臉書秀出自己20歲的照片，直言「20歲的我們，散發著無畏的光芒，瀰漫著夢想與熱情」，許多網友看完後紛紛暴動留言「帥性美」、「當時絕對是一個大美女」，引發討論。

李貴敏6日在臉書上PO出一篇「問一問～大家都在分享自己的20歲嗎？」的文章表示，「20歲的我們，散發著無畏的光芒，瀰漫著夢想與熱情。懷抱著清澈的雙眼，渴望著踏遍這個世界；更彷彿擁有雙翅膀，能飛翔到最遙遠的地方」，同時李貴敏更致青春坦言，「朋友們，願你人生精彩、步步生花。也願你一路走來仍是少年」。

李貴民也隨文附上她自己20歲的照片，一頭飄逸的秀髮配上清純的臉蛋，許多網友看完後紛紛留言表示「帥性美」、「當時絕對是一個大美女」、「真是美少女，不知迷死多少高富帥，現在的委員不但有美貌，而且有智慧有魄力」、「20歲的李貴敏委員好漂亮、有氣質！」、「20歲的委員亮麗青春，現在的委員美麗又充滿智慧」。